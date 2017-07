Doch kein Finale in Genf 2018

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr Live WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4

Vor einem Monat plante die ITF, den World Cup of Tennis Finals in Genf im November 2018 steigen lassen. Doch die Abstimmung wird verschoben. Die weiteren Reformen sollen hingegen schon nächstes Jahr kommen.

Über die kombinierten Endspiele im Davis Cup und Fed Cup solle nun doch noch nicht beim Treffen am 4. August in Vietnam abgestimmt werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Über die weiteren Vorschläge, also das Best-of-three-Format und die Aufgabe des letzten Spiels, wenn das Duell bereits entschieden ist, solle hingegen eine Entscheidung fallen. "Wir haben Neuerungen versprochen und liefern - mit einer signifikanten Reihe an Reformen", so ITF-Präsident David Haggerty. Das gewonnene Jahr bezüglich der Abstimmung über den World Cup of Tennis Finals wolle man nun nutzen, um noch mehr Bewusstsein hierfür zu schaffen.

Das geplante Finalevent an einem neutralen Ort - die kommenden drei Jahre sollte dieser Genf heißen - hatte der ITF und Haggerty massive Kritik von allen Seiten eingebracht. "Die Entscheidung zeigt, dass wir nicht unilateral handeln und mit all unseren Akteuren daran arbeiten wollen, die beste Lösung im Sinne des Tennis zu finden", wird Haggerty weiter zitiert.