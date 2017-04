Nachteil Italien: Fognini muss passen

Freitag, 07.04.2017

Italiens Chancen auf den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale sind gesunken. Ohne ihre etatmäßige Nummer eins, Fabio Fognini, geht die "Squadra Azzura" im belgischen Charleroi als Außenseiter in das Viertelfinal-Duell mit den Gastgebern. "Leider hat es Fabio nicht geschafft, sich rechtzeitig von seinen Verletzungen zu erholen. Es tut uns allen sehr leid", sagte Italiens Kapitän Corrado Barazzutti vor den beiden Auftakteinzeln am heutigen Freitag.

Die Probleme am linken Handgelenk und Fuß haben sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami verschlimmert, wo Fognini erst im Halbfinale an Rafael Nadal scheiterte. Ersatzmann Alessandro Giannessi (ATP 122) darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz im Doppel machen. Paolo Lorenzi wird gegen Steve Darcis eröffnen. Das zweite Einzel bestreiten Belgiens Spitzenmann David Goffin und Andreas Seppi. Der Davis-Cup-Finalist von 2015 hatte sich in der ersten Runde überraschend mit 4:1 gegen Deutschland durchgesetzt.

