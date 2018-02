ATP-Challenger/ITF-Tour-Round-up: Pütz und Krawietz mit Halbfinals

In der vergangenen Woche schaffte es Davis-Cup-Spieler Tim Pütz bis in die Vorschlussrunde beim ATP-Challenger in Kyoto/Japan (50.000 US-Dollar).

Der 30-jährige Pütz schlug auf dem Weg dorthin unter anderem Landsmann Tobias Kamke im Viertelfinale (6:4, 6:0), unterlag dann jedoch dem an zwei gesetzten Australier Jordan Thompson mit 6:3, 5:7, 4:6. Den Titel holte Thompsons Landsmann, der an eins gesetzte John Millman.

Beim Future-Turnier in Jerba/Tunesien (15.000 US-Dollar) erreichte Kevin Krawietz das Halbfinale. Der 26-Jährige hatte im Viertelfinale den topgesetzten Lucas Catarina in drei Sätzen aus dem Turnier genommen, unterlag dann aber Alexander Vasilenko mit 3:6, 4:6.