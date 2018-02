2:1 - Struff und Pütz gewinnen Doppel-Thriller

Davis Cup Men National_team Live Australien -

Großartige Leistung von Jan-Lennard Struff und Tim Pütz: Das deutsche Doppel besiegte in Brisbane die australische Paarung John Peers und Matthew Ebden in fünf Sätzen und stellte damit auf 2:1 für das Team von Michael Kohlmann.

Dieses Doppel war nichts für schwache Nerven - und am Ende war es Tim Pütz, der bei seinem zweiten Davis-Cup-Einsatz mit Jan-Lennard Struff für das größte Drama sorgte: Pütz wehrte beim Stand von 2:3 im entscheidenden fünften Satz mehrere Breakbälle ab, im darauffolgenden Aufschlagspiel von Matthew Ebden holte sich die deutsche Paarung, die schon in Portugal zum Klassenerhalt beigetragen hatte, das entscheidende Break.

6:4, 6:7 (1), 6:2, 6:7 (4) und 6:4 hieß es schließlich für Struff und Pütz, die Deutschland damit in Brisbane gegen Australien mit 2:1 in Führung brachten.

In den abschließenden Einzeln am Sonntag (ab 3.00 Uhr MEZ/DAZN) hat Deutschland zwei Chancen, um den Erfolg perfekt zu machen. Die erste besitzt der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev im Spitzeneinzel gegen Nick Kyrgios. Der Hamburger hatte am Freitag bereits für den ersten deutschen Punkt gesorgt. Struff unterlag anschließend in drei Sätzen gegen Kyrgios.

Gojo oder Struffi?

Sollte Zverev verlieren, fällt die Entscheidung im letzten Einzel, für das Struff und der 18 Jahre alte Alex de Minaur nominiert sind. Allerdings haben beide Teamchefs bis kurz vor Matchbeginn die Möglichkeit umzustellen. Peter Gojowczyk (München) könnte Struff ersetzen.

Gemeinsam mit Pütz (Frankfurt) zeigte der Warsteiner am Samstag allerdings eine Klasseleistung, schon bei den Australian Open in Melbourne hatte Struff im Doppel mit dem Einzug ins Halbfinale geglänzt. Das überlegene deutsche Duo hätte die favorisierten Australier auch klarer bezwingen können, vergab jedoch im zweiten Durchgang einen Satzball und spielte zwei schwache Tiebreaks.

Schon in der Relegation in Portugal im September hatten Pütz und Struff mit einem Fünfsatzsieg im Doppel den Grundstein zum Klassenerhalt gelegt. In Brisbane schürten sie die Hoffnung auf den ersten deutschen Auftaktsieg im Davis Cup seit vier Jahren. Im Viertelfinale (6. bis 8. April) würde es für die DTB-Auswahl entweder nach Spanien oder Großbritannien gehen.