© (c) GEPA pictures

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3

Starker Auftritt, leider ohne Happy-End im Finale für Bastian Trinker.

Trinker erreichte in Antalya/Türkei (15.000 US-Dollar) das Endspiel, hier war jedoch der topgesetzte Marsel Ilhan eine Nummer zu groß: Ilhan siegte mit 4:6, 6:1, 6:4 und holte seinen vierten ITF-Titel des Jahres.

Der 27-jährige Trinker, aktuell die Nummer 1173 der Welt, verpasste seinen ersten Saisontitel und den zehnten seiner Karriere im Einzel. Im Doppel hat er in dieser Saison bereits einen Pokal geholt - im Januar an der Seite von Peter Torebko in den USA.