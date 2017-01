Trostpflaster mit seltenem Coup

Sonntag, 22.01.2017

Nach einem Einzel-Viertelfinale und einer Doppel-Auftaktniederlage in Plantation hat Bastian Trinker bei seinem zweiten Saisonstart in Sunrise, erneut im US-Bundesstaat Florida, diesmal ein 3:6,-3:6-Erstrunden-Aus im Einzel hinnehmen müssen, wenn auch gegen den topgesetzten Ecuadorianer Emilio Gomez (ATP 291). Dafür ist es der Nummer 540 der Weltrangliste beim 15.000-US-Dollar-Sandplatzturnier in Übersee im Doppel, wo er derzeit nicht einmal mehr im Ranking geführt wird, in dieser Woche viel besser ergangen. Der 26-Jährige hat seinen vierten Doppeltitel bei einem ITF-Future eingefahren, den ersten seit Juli 2013.

Der in Tirol trainierende und wohnhafte Kärntner bezwang mit dem Deutschen Peter Torebko gleich zum Auftakt die viertgelisteten Ruben Gonzales (Philippinen) und Jared Hiltzik (USA) mit 7:6 (5), 6:2. dem ließen sie ein 6:3, 6:4 über das Wildcard-Duo Lukas Greif und Sebastian Korda (USA), Sohn des Ex-Australian-Open-Siegers Petr Korda, folgen. Das Halbfinale stand dann auf des Messers Schneide. Trinker/Torebko gerieten hier gegen die starken US-Teenager Ulises Blanch und Vasil Kirkov, einen Ex- bzw. einen aktuellen Top-Junior, nach verspieltem Satzball mit 6:7, 0:2 ins Hintertreffen, kämpften sich aber zurück und wehrten letztlich bei 5:6 im Tiebreak einen Matchball sowie bei 6:9 im Match Tiebreak gar drei Matchbälle in Serie ab - und gingen noch als 6:7-(7),-7:6-(6),-12:10-Gewinner vom Platz. Dadurch beflügelt, setzten sich die beiden dann auch im Finale knapp durch, mit 7:6 (3), 4:6, 10:7 gegen Tomislav Brkic (Bosnien-Herzegowina) / Nikola Cacic (Serbien). Trinker/Torebko gingen im entscheidenden Match Tiebreak rasch 6:2 in Führung, ließen sich diese bis zum Schluss nicht mehr abnehmen und durften sich somit zumindest über ein schönes Trostpflaster freuen.

Hier die Ergebnisse und Spielpläne aus Sunrise.