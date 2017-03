Hot Shot, aber kein Finale für Dustin Brown

Sonntag, 19.03.2017

Dustin Brown hat das Finale beim mit 150.000 US-Dollar dotierten ATP-Challenger-Turnier in Irving verpasst und bekommt nicht die Chance auf den achten Titel in dieser Turnierkategorie. Der 32-jährige Deutsche verlor im Halbfinale des Hartplatzturniers im US-Bundesstaat Texas gegen den Kasachen Mikhail Kukushkin mit 4:6, 4:6. Brown wäre aber nicht Brown, wenn er nebenbei für den Schlag des Turniers gesorgt hätte. Er griff erneut in die Trickkiste und packte einen Behind-the-back-lob aus. Seht selbst!

