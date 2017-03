Fehlentscheidung: Brown gegen Coric im Glück

Samstag, 18.03.2017

Das mit 150.000 US-Dollar dotierte Hartplatzturnier in Irving im US-Bundesstaat Texas ist jedes Jahr das bestbesetzte Challenger-Turnier, denn viele Spieler nutzen ihr frühes Ausscheiden in Indian Wells, um in Irving weitere Matchpraxis zu bekommen und Weltranglistenpunkte zu sammeln. Trotz der großen Bedeutung fehlt es in Irving an einem Hawk-Eye, was im Achtelfinale Borna Coric zu spüren bekam.

Der 20-jährige Kroate unterlag Dustin Brown nach hartem Kampf mit 6:4, 4:6, 4:6. Coric konnte insgesamt 15 Breakbälle nicht nutzen, hatte aber auch das Pech auf seiner Seite. Als Brown beim Stand von 5:4 im dritten Satz einen Breakball gegen sich hatte, servierte der Deutsche ein Ass - zumindest sahen es Schieds- und Linienrichter so. Die Videobilder lassen jedoch erahnen, dass der Aufschlag klar im Aus landete.

Trotz der Proteste von Coric und dem Nachfragen bei Brown ging der Punkt an den Deutschen. "Ich habe gesehen, wo der Ball gelandet ist, aber was möchtest du, das ich tue?", sagte Brown in Richtung Coric. Der Deutsche wehrte noch einen weiteren Breakball im Aufschlagspiel ab und zog dann ins Viertelfinale ein. Dort besiegte er den US-Amerikaner Tim Smyczek klar mit 6:4, 6:2. Brown spielt nun gegen den Kasachen Mikhail Kukushkin um den Finaleinzug.

Kleine Randnotiz: Als Coric im dritten Satz das entscheidende Break zum 1:2 kassierte, zerlegte er seinen Schläger in die Einzelteile.

