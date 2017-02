Maximilian Marterer verpasst dritten Challenger-Titel

Sonntag, 19.02.2017

Maximilian Marterer hat den dritten Challenger-Titel seiner Karriere verpasst. Der 21-jährige Nürnberger verlor das Finale beim mit 43.000 Euro+H dotierten Hallen-Hartplatzturnier in Cherbourg (Frankreich) gegen den Lokalmatadoren Mathias Bourge mit 3:6, 6:7 (3). Mit dem Finaleinzug wird sich Marterer erstmals in die Top 150 vorschieben. Im vergangenen September trumpfte der Schützling von Lars Uebel in Marokko groß auf, wo er die aufeinanderfolgenden Challenger-Turniere in Meknes und Kenitra gewinnen konnte.

