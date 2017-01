Video: Per Hechtrolle zum Sieg

Donnerstag, 26.01.2017

Stefanos Tsitsipas sorgt bei ATP-Challenger in Frankreich für Aufsehen

Ob seines 7:6-(7),-7:6-(5)-Coups gegen den Weißrussen Uladzimir Ignatik und seiner dadurch überstandenen Qualifikation beim dieswöchigen ATP-Challenger in Rennes hat NextGen-Star Stefanos Tsitsipias wieder einmal sein großes Talent aufblitzen lassen. Beinahe noch mehr als durch seinen Sieg allerdings durch einen spektakulären Hot Shot, der dem 18-Jährigen, bereits die Nummer 206 der Welt bei den Herren, ausgerechnet beim Matchball glückte. Der Grieche sah beim Stande von 6:5 im Tiebreak des zweiten Satzes keine andere Lösung mehr, als einen Versuch von Ignatik, nach einem Stoppball von Tsitsipas den Ball an diesem vorbeizuspielen, mit einer Hechtrolle zu unterbinden. Mit Erfolg - was Ignatik bloß ganz ungläubig zurückließ und Tsitsipas den Sieg bescherte.

Stefanos Tsitsipas im Steckbrief