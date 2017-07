Lockerer Aufgalopp für Haas

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Tommy Haas startete mit einem souveränen Sieg im Legenden-Match gegen Michael Stich in sein letztes Turnier auf deutschem Boden.

Lockerer Aufgalopp in seine letzte Hamburger Woche: Tommy Haas hat zum Auftakt der German Open das launige Legenden-Match gegen Michael Stich gewonnen. Der Altmeister und der ehemalige Wimbledon-Sieger unterhielten die 6500 Zuschauer am Rothenbaum mit ihren Späßchen und einigen sehenswerten Ballwechseln bestens, am Ende siegte Haas in dem Schaukampf 6:1, 6:3. Anschließend ließ sich der 39-Jährige mit Tochter Valentina auf dem Arm feiern.

Emotionale Reise in die Vergangenheit

Haas tritt in seiner Geburtsstadt an der Elbe zum letzten Mal an. Nachdem die Zverev-Brüder Alexander und Mischa Stich einen Korb gegeben haben, ist er der große Star bei dem Sandplatzturnier. Für den Oldie ist die Veranstaltung auch eine emotionale Reise in seine Vergangenheit. "Das ist ein ganz besonderer Platz für mich", sagte Haas: "Ich saß hier selber im Stadion, habe hier die besten Spieler der Welt gesehen. Da kommen viele Erinnerungen hoch." Am Rothenbaum wird er von Freunden und Familie unterstützt.

"Die Rückkehr nach Hamburg ist immer was ganz Besonderes für mich. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier bis zu meinem elften Lebensjahr viel schöne Jahre verbracht", sagte Haas: "Hamburg, die Elbe, der Hafen - all das ist wunderschön. Es ist toll, diese Eindrücke noch einmal mitzunehmen und mit meiner Familie zu teilen."

Dank einer Wildcard ist Haas auch im Hauptfeld dabei, in der ersten Runde trifft er am Dienstag auf den 24 Jahre alten Argentinier Nicolas Kicker, Nummer 95 der Weltrangliste. Auch wenn er auf Abschiedstournee ist, sei es immer noch sein "Anspruch, Matches zu gewinnen", sagte Haas. Derzeit mache auch sein von Verletzungen und Operationen geplagter Körper nicht allzu viele Schwierigkeiten. Er habe natürlich "einige Wehwehchen, aber es geht eigentlich ganz gut", sagte er.