Novak spielt sich in die Wiener-Herzen

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 6 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Finale

Dennis Novak hat sich mit einem umkämpften Sieg gegen Thomas Fabbiano in die zweite Runde des ATP-500-Turniers in Wien gespielt und dabei Ekstase bei den heimischen Fans ausgelöst.

Aus der Wiener Stadthalle berichtet Maximilian Kisanyik

Den Anfang des österreichischen Trios machte Dennis Novak in seinem Match gegen Thomas Fabbiano. Dieses Duell dürfte die Fans an das Quali-Finale hier in Wien erinnern, denn dort trafen die beiden Akteure schon einmal aufeinander - mit dem besseren Ende für den Österreicher. Fabbiano rückte als Lucky-Loser nach der Absage von Grigor Dimitrov ins Hauptfeld. Der NextGen-Court war bis auf den letzten Platz gefüllt und 1150 Fans sorgten für fantastische Stimmung. Schon bei der Vorstellung des 24-Jährigen bebte der Nebenplatz.

Sichtlich beeindruckt von der Atmosphäre legte Novak einen nervösen Beginn hin. So musste er bereits im zweiten Aufschlagspiel ein Break zum 1:2 hinnehmen. Der Lokalmatador fand jedoch zurück in die Partie, agierte vor allem mit der Vorhand gefährlich und erzwang einen Tiebreak. Der Publikumsliebling legte alle Kraft in die Schläge und sicherte sich den ersten Satz mit 7:6 (4).

Den Anfang des zweiten Durchgangs verschlief Novak komplett und lag schnell mit 0:3 zurück. Die Fans gaben jedoch nicht auf und pushten ihren Schützling zurück ins Match, der beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn servierte und sich am Ende mit 7:6 (4) und 7:5 in die nächste Runde kämpfte. Von seinen Gefühlen übermannt flossen beim Mann aus der Wiener Neustadt Freudentränen. "Es ist unfassbar. Es sind so viele Sachen in meinem Kopf, aber es hat riesigen Spaß gemacht. Die Stimmung war unglaublich", erklärte Novak auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Das Einzel-Tableau in Wien