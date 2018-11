ATP veröffentlicht neues Logo für das Jahr 2019

Die ATP wird zum vierten Mal seit der Open Era das Logo ändern. Ab dem kommenden Jahr tritt die Association of Tennis Professionals mit einem neuen Look auf.

Mit einer neuen Marketing-Kampagne und neuem Logo wird die ATP ab dem Jahr 2019 auftreten.

Damit ändert die Association of Tennis Professionals zum vierten Mal seit 1972 ihr Logo. Dies soll jedoch nicht alles sein. Das gesamte Auftreten der ATP soll ab sofort in einem neuen Look erstrahlen.

Dazu zählt eine noch intensivere Vermarktung des Herren-Tennis, neue Formate in der Berichterstattung und die Einführung neuer Regularien bei den 63 Turnieren, die über das gesamte Jahr auf allen Kontinenten verstreut ausgetragen werden.

ATP-Präsident zeigt sich begeistert

"Die innovativen und ambitionierten Änderungen werden uns erlauben, Sport-Fans rund um den Globus noch mehr zu erreichen und miteinzubeziehen. Dabei stehen Hardcore-Fans, aber auch Fans, die bislang nur die Finals oder Grand Slams verfolgen im Vordergrund", erklärte ATP-Präsident Chris Kermode in einer ersten Stellungnahme.