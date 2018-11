ATP: Nadal gewinnt Sportmanship Award; Federer beliebtester Spieler

Rafael Nadal hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den "Stefan Edberg Sportmanship Award" gewonnen. Novak Djokovic wurde indes zum besten Comebackspieler gekürt, während Roger Federer zum bereits 16. Mal in Folge den "Fans' Favourite Award" einheimsen konnte.

Nadal konnte mit dem Gewinn des Sportmanship Awards die Dauerherrschaft von Roger Federer beenden. Insgesamt wurde der Schweizer von seinen Kollegen 13 Mal zum fairsten Spieler gewählt - einzig im Jahr 2010 durfte sich sein spanischer Dauerkonkurrent über die Auszeichnung freuen.

In einer anderen Kategorie konnte Federer seine beeindruckende Serie hingegen ausbauen - der Maestro wurde zum 16. Mal in Folge von den Fans zum beliebtesten Spieler gekürt. Im Doppel ging der "Fans' Favourite Award" an Jack Sock und Mike Bryan, zum besten Team wurden der Österreicher Oliver Marach und sein Partner Mate Pavic gewählt.

Novak Djokovic räumt ebenfalls ab

Auch Novak Djokovic durfte über eine Auszeichnung jubeln. Dem Serben, der nach einer Ellbogen-OP im Februar unter anderem in Wimbledon und New York triumphierte, gelang gemäß der Meinung der anderen Spieler das beste Comeback. Sein Trainer Marian Vajda ist indes der beste Trainer des Jahres 2018.

Das "Team Djokovic" darf sich zudem berechtigte Hoffnungen auf den Titel "bester Spieler des Jahres" machen. Dieser Award wird erst im Rahmen der ATP-Finals vergeben.

Indian Wells bestes Masters-1000-Turnier

Die neue Generation brachte ebenfalls zwei Sieger hervor. Stefanos Tsitsipas ist der meistverbesserte Spieler des Jahres, während der erst 19-Jährige Alex de Minaur zum besten Newcomer 2018 gewählt wurde.

Darüber hinaus zeichnete die Spielervereinigung auch die besten Turniere des Jahres aus. Auf Masters-1000-Ebene ging der Titel an das Event in Indian Wells, in der 500er-Kategorie setzte sich Queen's durch. Als bestes 250er-Turnier wurden die Stockholm Open ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen im Überblick