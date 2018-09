Laver Cup: Kommt's zum Federer/Djokovic-Doppel?

Im Vorjahr spielten Roger Federer und Rafael Nadal ein hoch antizipiertes Doppel beim Laver Cup - in diesem Jahr könnte die Paarung Roger Federer/Novak Djokovic heißen!

Die Bilder gingen um die Welt: Roger Federer und sein Langzeit-Rivale Rafael Nadal auf einer Seite des Netzes - und nach dem Gesamtsieg der eine gar auf dem Arm des anderen. Federer und Nadal in einem Team - das gab's nur beim Laver Cup 2017!

In diesem Jahr macht Federer mit dem nächsten großen Konkurrenten seiner Karriere gemeinsame Sache: Novak Djokovic ist erstmals beim Laver Cup dabei und mit Federer im Team Europe vertreten. Eine Andeutung, dass die beiden auch im Doppel zusammen antreten könnten, machte nun Federers Manager Tony Godsick: "Sie hatten ja nie einen Vorwand, im selben Team zu spielen", sagte er der New York Times. "Es gab keinen Grund und keine Plattform."

Godsick sieht den Laver Cup als perfekt hierfür an: "Roger ist der ehemalige Präsident des ATP-Spielerrates, Novak der aktuelle. Die Jungs verbringen nun fünf Tage zusammen, und ich denke, dass sie auch über Politik sprechen werden. Novak ist mit vielem beschäftigt zurzeit, aber beide freuen sich auf diese Erfahrung. Sie sind die alten Jungs im Team."

Federer: "Entscheidungen nicht abnehmen lassen"

Als alter, weiser Mann des aktiven Tennis sieht sich Federer im Übrigen auch in der Verpflichtung, den Mentor für die Jüngeren zu geben - wenn diese denn wollen. "Mein Credo war immer: Sei interessiert an allen Dingen, die dich betreffen", so der 37-Jährige. "Ob das deine Finanzen sind, deine Agentur, die Gespräche mit dem Manager. Oder die Sponsoren, deine Steuern, was auch immer. Lass dir nicht all deine Entscheidungen von anderen abnehmen. Am Ende des Tages, wenn es ein Problem gibt, musst du den Kopf hinhalten. Das ist letztlich mein größer Ratschlag an jeden."

Am Wochenende wird sich Federer vermutlich mit tennisspezifischen Ratschlägen ans gegnerische Team zurückhalten - denn er will mit Team Europe den zweiten Sieg in der zweiten Auflage feiern. "Ich dachte schon immer, dass Tennisspieler Gewinner sind. Wir spielen nicht nur zum Spaß", so der Schweizer. "Wenn es um etwas geht, wollen wir es. Verlieren fühlt sich immer blöd für einen Tennisspieler an, weil es dir das Selbstvertrauen rauben kann. "Das sei auch der Unterschied zu einem Charity-Event. "Da geht's um die Show, aber beim Laver Cup geht's ums Gewinnen - das ist etwas anderes."