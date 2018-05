Aus in Genf: Mischa Zverev kämpft weiter um seine Form

Mischa Zverev (30) kämpft kurz vor den French Open (ab 27. Mai) weiter um seine Form. Beim ATP-Turnier in Genf schied der an Position acht gesetzte Hamburger in der ersten Runde gegen Mirza Basic (Bosnien und Herzegowina) aus. Der Weltranglisten-51. unterlag dem 31 Positionen schlechter notierten Basic 7:5, 3:6, 4:6.

Für Zverev war es nach dem Erstrunden-Aus in Madrid bereits die insgesamt neunte Auftaktniederlage in diesem Jahr. Beim Masters in Rom war der ältere Bruder von Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev bereits in der Qualifikation gescheitert.

Die weiteren deutschen Starter Peter Gojowczyk (München), Florian Mayer (Bayreuth) und Qualifikant Dominik Köpfer (Furtwangen) steigen am Montag in das Sandplatzturnier ein.