Struff besiegt Masur in erster Runde von München

Jan-Lennard Struff hat wie schon im vergangenen Jahr beim ATP-World-Tour-250-Turnier in München in Runde eins Daniel Masur besiegt. Der Warsteiner setzte sich mit 7:6 (1) und 6:4 sicher durch.

Erfolgreicher Auftakt für Jan-Lennard Struff in München: Der deutsche Davis-Cup-Spieler setzte sich im Duell mit Daniel Masur, der aktuellen Nummer 401 der ATP-Weltrangliste, mit 7:6 (1) und 6:4 durch. Masur war über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen. Und erwischte den besseren Start: Der 23-Jährige holte sich das erste Break des Matches zum 3:2 in Durchgang eins, Struff glich umgehend aus.

Im Tiebreak dominierte der Warsteiner mit seinem Aufschlag, ließ Masur nur einen Punkt. Im zweiten Satz legte Struff mit Break vor, gab sofort darauf sein Service ab. Aber auch Masur patzte als Aufschläger - und Struff servierte nach 87 Minuten sicher aus.

