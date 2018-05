ATP Masters Rom: Rafael Nadal zurück auf der Siegerstraße

Rafael Nadal hat sich in seinem Auftaktmatch beim ATP Masters 1000 in Rom souverän durchgesetzt. Gegen Damir Dzumhur zeigte sich der Spanier wieder in gewohnt souveräner Manier und gab beim 6:1, 6:0-Sieg lediglich ein Game ab.

Nadal sorgte bereits früh in der Partie für klare Verhältnisse, als er seinem Gegner in dessen ersten zwei Servicegames jeweils den Aufschlag abnahm. Lediglich beim Stand von 0:5 aus der Sicht Dzumhurs brachte der Mann aus Bosnien-Herzegowina einen Spielgewinn durch.

Bereits nach exakt einer Stunde war jedoch Nadals Auftaktsieg perfekt. Der Mallorquiner zeigte sich auf dem Sandplatz von Rom erneut in überragender Form und scheint die Niederlage gegen Dominic Thiem von vergangener Woche gut weggesteckt zu haben.