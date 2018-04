Jürgen Melzer goes Fußball: Benefizspiel des Wiener Sportklubs mit Davis-Cup-Held

Jürgen Melzer ist nun auch Fußballer. Der österreichische Traditionsverein Wiener Sportklub nimmt den Davis-Cup-Helden für ein Benefizspiel mit ins Aufgebot.

Am Freitag, 13. April 2018, steigt das Frühlingsfest in der Alszeile, bei dem Legenden unter dem Teamnamen "Wiener Sport Club and Friends" gegen eine Auswahl von Roter Stern Belgrad antreten.

Der 36-Jährige gab bereits im April 2016 einen Auftritt im Fußballdress: Als er sich während einer Rehabilitationspause nach einer Schulter-OP im Aufbauprogramm befand, kam er beim ATSV Deutsch-Wagram in der niederösterreichischen 1. Klasse Nord zu einem Kurzeinsatz, blieb allerdings ohne Torerfolg.

Neben Andreas Herzog, Ivica Vastic und Milenko Acimovic wird auch Melzer am Freitag für die Mannschaft aus Hernals auflaufen. Das Spiel wird von einem bunten Rahmenprogramm begleitet, Tickets und weitere Infos gibt es auf der Homepage des Wiener Sportclubs zu finden.

In der vergangenen Woche sorgte Melzer im Davis Cup gegen Russland mit Matchsiegen im Doppel sowie im dritten Einzel für den sensationellen Aufstieg des ÖTV-Teams ins Weltgruppen-Playoff.