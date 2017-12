Nicolas Almagro erneut am Knie operiert

Das Verletzungspech bleibt Nicolas Almagro treu. Der 32-jährige Spanier musste sich zum zweiten Mal seit Juni am linken Knie operieren lassen.

Es waren herzergreifende Bilder, als Juan Martin del Potro seinen weinenden Kollegen Nicolas Almagro bei den French Open tröstete. Die ehemalige Nummer neun der Welt hatte sich in Roland Garros so schwer am Meniskus verletzt, dass er zweieinhalb Monate pausieren musste.

Nach seiner Rückkehr auf die Tour konnte Almagro lediglich ein Match gewinnen. Nun folgte der nächste Nackenschlag für den Weltranglisten-151. "Das Jahr endet mit einer erneuten Knie-OP. Das ist ein bitterer Moment. Es ist schon wieder passiert und ich werde wieder aufstehen", schreibt der Routinier auf Instagram.

Almagros Saisonstart verschiebt sich damit um mehrere Monate, an seiner positiven Grundeinstellung ändert dies aber nichts: "Ich werde weiterhin für meine Ziele kämpfen und versuchen, zurück an die Spitze zu gelangen."