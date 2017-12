Marin Cilic und Coach Jonas Björkman beenden Zusammenarbeit

Der ehemalige US-Open-Sieger Marin Cilic und sein schwedischer Trainer Jonas Björkman gehen getrennte Wege. Das Duo hatte erst vor 16 Monaten die gemeinsame Arbeit begonnen.

Es war gewiss keine schlechte Saison, die Marin Cilic auf Rang sechs der Weltrangliste abschloss. In Erinnerung bleibt vor allem die Endspielteilnahme in Wimbledon, als der schmerzgeplagte Kroate unter Tränen gegen Roger Federer verlor.

Zudem triumphierte Cilic in Istanbul und stand im Oktober auf Rang vier im Ranking - so hoch wie niemals zuvor in seiner Karriere. Das Saisonfinale wurde allerdings zur Enttäuschung: Der 29-Jährige verlor in London alle drei Gruppenmatches und verfehlte damit zum zweiten Mal in Folge den Einzug ins Halbfinale.

Offenbar zu wenig für die hohen Ansprüche des US-Open-Champions von 2014. Via Twitter verkündete Cilic, dass die Zusammenarbeit mit Björkman nach 16 gemeinsamen Monaten beendet ist. Die ehemalige Nummer eins der Doppel-Weltrangliste war 2016 zum Team Cilic gestoßen, nachdem er zuvor dem Betreuerstab von Andy Murray angehörte.