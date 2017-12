Ein Prunkstück für Rafael Nadals Museum

Zehn Erfolge bei ein und demselben Turnier - das hat Rafael Nadal 2017 gleich dreimal verwirklicht: In Roland Garros, in Monte Carlo und in Barcelona. Von eben dort gibt es nun ein Geschenk für den Weltranglisten-Ersten.

Wenn jemand dieses Gewicht stemmen kann, dann Rafael Nadal: Satte 13 Kilo wiegt ein Nachbau des Siegerpokals des ATP-World-Tour-500-Turniers, das Rafael Nadal in diesem Jahr zum insgesamt zehnten Mal für sich entschieden hat. Und dieses Replikat macht sich dieser Tage auf den Weg von Barcelona nach Mallorca, um einen Platz im Museum der Nadal Tennis Academy einzunehmen.

Die Verbindung von Nadal zu Barcelona ist eine ganz besondere - solange es beim Tennissport bleibt. Das Fußballherz der aktuellen Nummer eins der Welt schlägt bekanntlich für den großen Rivalen Real Madrid. Und das, obwohl Nadals Onkel Miguel Angel zwischen 1991 und 1999 fünfmal die spanische Meisterschaft mit dem FC Barcelona holte. Auf dem Tennisplatz hingegen: Alles gut für Rafael Nadal, der den Titel 2017 erstmals auf einem ihm zu Ehren benannten Court gewonnen hat. Ohne Satzverlust im Übrigen, im Finale besiegte der Linkshänder glatt Dominic Thiem - in der ersten von vier Partien auf Sand innerhalb weniger Wochen.

Die Gesamtbilanz von Nadal in Barcelona ist beeindruckend: 53 Matches hat der 31-Jährige gewonnen, lediglich drei verloren. Im kommenden Jahr wird Nadal zum 14. Mal in der katalanischen Hauptstadt aufschlagen. Im Wissen, dass die Sieger-Trophäe bereits einen Platz bei ihm zuhause gefunden hat.

"Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, eine Trophäe, die niemand besser kennt als Rafael Nadal, zu ihm nach Hause zu bringen", erklärte der Präsident des veranstaltenden Tennis Clubs in Barcelona, Albert Augusti. Niemand wisse es mehr zu schätzen, was diese Trophäe bedeutet, als Rafael Nadal.