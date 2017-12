Zusammen stark: Zverev-Brüder gemeinsam im Gym

Alexander Zverev und sein älterer Bruder Mischa Zverev stecken mitten in der Vorbereitung für die kommende Saison. Dabei stemmt das Brüderpaar gemeinsam Hanteln in Monte Carlo.

Das Brüderpaar Alexander und Mischa Zverev geben einen Blick hinter die Kulissen und lassen die Tennisfans an ihrer Vorbereitung für die neue Saison teilhaben. In Monte Carlo leben die Tennis-Brüder auf dem gleichen Stockwerk Tür an Tür und verbringen auch die Zeit im Gym miteinander. Die ATP veröffentlichte ein Video, in dem "Sascha" und Mischa beim Training zu sehen sind. Etwas ungewohnt ist dabei die Brille des Jüngeren - auf dem Court sieht man die Nummer vier der Welt ohne ein Gestell auf der Nase.

Zusammen mit Fitnesscoach Jez Green wird im Fitnessraum an der Stabilität und Kraft gearbeitet. "Es ist gut, wenn man nicht alleine im Gym ist und jemand da ist, den man kennt", erklärte der 20-jährige Alexander die Zusammenarbeit mit seinem Bruder. Auch für Green hat das gemeinsame Training der beiden Spieler etwas Gutes: "Die beiden pushen sich gegenseitig und werden dadurch noch besser."

"Sascha" und Mischa verbrachten die gesamte Offseason zusammen, die mit der Hochzeit des 30-Jährigen eingeläutet wurde.

Schufften für noch mehr Titel

In der Vorbereitung geht es für Alexander vor allem darum, die sensationelle Saison aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen und das schwache Saisonende nicht mit ins Jahr 2018 zu nehmen. Im Jahr 2017 gewann der 20-Jährige zwei Master-Titel in Rom und Montréal und katapultierte sich zweitweise auf Rang drei der Weltrangliste. Auch Mischa spielte in den vergangenen zwölf Monaten groß auf und erreichte ein persönliches Karrierehoch.

Der Weg ins Fitnessstudio der Beiden ist optimal: "Man muss nicht weit laufen und ist gleich dort. Es ist toll, wenn man im eigenen Bett schlafen kann", fügte Mischa an. Das Studio befindet sich im Keller des Hochhauses, in dem die gesamte Familie Zverev residiert.

Neben der ganzen Arbeit hat das Brüderpaar sichtlich Spaß bei der Arbeit. Die Eindrücke aus Monte Carlo gibt es hier im Video: