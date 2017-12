Erneute Knieprobleme! Nadal sagt für Abu Dhabi ab

Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Einladungsturnier, den Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember), wegen anhaltender Probleme am rechten Knie abgesagt.

Das neue Tennisjahr beginnt für Rafael Nadal wie das alte endete - mit Verletzungssorgen. Untersuchungen in Barcelona haben bestätigt, dass das lädierte Knie des Weltranglisten-Ersten einen Start in Abu Dhabi nicht zulässt.

Zuvor hatte Nadal bereits die geplante Trainingswoche mit Joao Sousa gestrichen. "Er fühlt sich nicht gut und ist immer noch nicht in der Lage, mit mir in seiner Akademie zu trainieren", ließ der Portugiese mitteilen.

Ersetzt wird Nadal in Abu Dhabi durch Roberto Bautista Agut, der seine Teilnahme via Twitter bestätigte. Stan Wawrinka und Milos Raonic hatten sich bereits vor wenigen Tagen verletzungsbedingt abgemeldet.