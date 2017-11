Judy Murray: "Die Tour ist zu anstrengend"

Judy Murray, Mutter des dreifachen Grand-Slam Sieger Andy, hat sich kritisch über den Turnierkalender der ATP-Tour geäußert. Laut Murray dauert die Saison zu lange, zudem macht ihr das Matchformat im Davis Cup und bei Grand-Slam-Turnieren Sorgen.

"Die Tour der Männer ist extrem ermüdend und dauert zu lange", sagte Judy Murray in einem Interview mit der spanischen Mundo Deportivo. "Die Best-of-Five-Matches bei Grand Slams und im Davis Cup sind körperlich, aber auch mental, extrem auslaugend."

Vor allem letzterer Bewerb solle sich einer umfassende Reform unterziehen. Murray fordert, dass der älteste jährliche Team-Wettbewerb der Welt nur mehr jedes zweite Jahr ausgespielt werden sollte.

Eine Reihe an Verletzungen von Topspielern bot Spielern außerhalb der Top-10 die Chance, sich in der zweiten Saisonhälfte in der Weltspitze zu etablieren, was Murray ein Dorn im Auge ist: "Der Kalender muss grundlegend verändert werden. Im vergangenen Jahr mussten Rafael Nadal und Roger Federer einige Monate pausieren, in diesem Jahr fielen andere gute Spieler für die US Open aus."

Abgesehen davon zeigte sich Murray über die starken Leistungen von Nadal und Federer in der vergangenen Saison erstaunt. "Zum Teil war ich überrascht", sagte Murray, "zum Teil aber auch nicht. Sie waren für so viele Jahre vorne mit dabei. Das zeigte, dass sie fantastische Spieler sind, vor allem Rafa, der ein großartiger Kämpfer ist."

Murray, hofft, dass ihr Sohn Andy nach einer Hüftverletzung in der kommenden Saison stark auf die Tour zurückkehrt. Andy Murray ist mittlerweile in der Weltrangliste auf Platz 16 abgerutscht.