Gojowczyk klettert in den Rankings

Die Herren-Turniere der vergangenen Woche haben in den aktuellen Ausgaben der Tennis-Weltranglisten lediglich auf den hinteren Plätzen größere Veränderungen gezeitigt.

Keine Punkte beim Laver Cup - sehr wohl aber bei den ATP-Events in St. Petersburg und Metz. Und eben dort hat Peter Gojowczyk mit seinem ersten Turnier-Erfolg gleich 250 mitgenommen, sich damit in der Weltrangliste um 29 Plätze auf nunmehr Position 66 verbessert. Der zweite Triumphator des Wochenendes, Damir Dzumhur, machte 15 Plätze gut, liegt nunmehr an der 40. Stelle.

Keine Verschiebungen gab es auf den vordersten Rängen, Rafael Nadal führt weiterhin vor Roger Federer und Andy Murray, gefolgt von Alexander Zverev, der in den kommenden Tagen in Shenzen spielen wird. Dominic Thiem, in dieser Woche in Chengdu im Einsatz, bleibt auf Rang sieben.

Eine kleine Verbesserung gab es für Mischa Zverev, dem 30-Jährigen fehlt als 26. nur noch ein Platz zum Einstellen seines Karriere-Hochs.

Bei den Damen hat sich Jelena Ostapenko mit ihrem Erfolg in Seoul wieder in die Top Ten gespielt, Angelique Kerber wiederum macht mit dem Halbfinale von Tokio zwei Plätze gut: Die beste deutsche Spielerin liegt nun auf Rang zwölf. An erster Stelle der Rankings steht nach wie vor Garbine Muguruza vor Simona Halep und Elina Svitolina. Mit Ausnahme der Ukrainerin und Venus Williams ist die gesamt Weltspitze in dieser Woche in Wuhan am Start.

