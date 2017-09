Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Novak Djokovic hat sich seit seinem Saison-Aus noch von Tennisplätzen ferngehalten.

Wer dachte, Novak Djokovic stecke schon voll in den Vorbereitungen für die kommende Saison, sieht sich getäuscht. "Ich bin nach wie vor verletzt", erklärte Djokovic am Rande eines Basketballspiels in Athen.

Laut serbischer Presse hat Djokovic in Monte Carlo abseits des Platzes trainiert und wird nun wieder seine Doktoren in Belgrad konsultieren. Der Plan sei, im Januar die Australian Open zu spielen, inklusive eines Vorbereitungsturniers.

Djokovic hat seit seinem Wimbledon-Aus nicht mehr gespielt und kurz darauf das Ende des Spielzeit 2017 wegen Ellenbogenproblemen verkündet.