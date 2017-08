Golmard stirbt an Nervenerkrankung

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Jerome Golmard ist im Alter von 43 Jahren verstorben.

Der frühere französische Davis-Cup-Spieler Jerome Golmard ist mit 43 Jahren an der degenerativen Nervenerkrankung ALS gestorben. Die im Januar 2014 diagnostizierte Krankheit war ausgebrochen, nachdem Golmard im September 2013 drei Zähne gezogen worden waren. Zwischenzeitlich war der Franzose bei einem Alternativ-Mediziner in München in Behandlung.

Erst vor zwei Wochen war der frühere australische Tennisprofi Peter Doohan, bekannt geworden durch seinen Zweitrundensieg in Wimbledon 1987 gegen Boris Becker, im Alter von 56 Jahren an den Folgen von ALS gestorben. Der ehemalige Tour-Profi und frühere ATP-Präsident Brad Drewett war der Krankheit im Mai 2013 zum Opfer gefallen. Bei ihm war ALS im Bereich der Stimmbänder zum Ausbruch gekommen und im Januar 2013 diagnostiziert worden.

Golmard hatte 14 Jahre auf der ATP-Tour gespielt und 1999 mit Rang 22 in der Weltrangliste seine Höchstplatzierung erreicht. Der Linkshänder gewann die Turniere in Dubai (im Finale gegen Nicolas Kiefer/1999) und in Chennai (2000) und war 14 Wochen die französische Nummer eins.