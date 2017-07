Tod im Alter von 56 Jahren

Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Der Australier Peter Doohan ist im Alter von 56 Jahren an der Nervenerkrankung ALS gestorben.

Der frühere australische Tennisprofi Peter Doohan, bekannt geworden durch seinen Zweitrundensieg in Wimbledon 1987 gegen Boris Becker, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Doohan litt unter der Nervenerkrankung ALS, die erst wenige Wochen vor seinem Tod diagnostiziert worden war. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und Freunden", schrieb der australische Tennisverband auf seiner Homepage.

Doohan war in seiner Karriere Weltranglisten-43. im Einzel und erreichte Platz 15 im Doppel. Seinen größten Erfolg feierte er vor 30 Jahren im All England Club, als er dem damals zweimaligen Champion Becker sensationell die erste Niederlage nach 15 Siegen auf dem "Heiligen Rasen" zufügte. Das 7:6, 4:6, 6:2, 6:4 brachte Doohan in seiner Heimat den Spitznamen "Becker-Wrecker" (Becker-Bezwinger) ein. "RIP, Kumpel! Du warst der bessere Spieler", schrieb Becker am Samstagmorgen bei Twitter über ein gemeinsames Bild, aufgenommen nach dem Matchball in Wimbledon.

Nach seiner Karriere als Tennisprofi arbeitete Doohan als Trainer in den USA, ehe er 2009 nach Australien zurückkehrte. Er hinterlässt die Söhne John (26) und Hunter (23), seine Schwestern Cathie und Margaret sowie seine Mutter Thelma.