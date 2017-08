Roger startet beim Rogers Cup

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Roger Federer wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal an den Start gehen. Der 35-jährige Schweizer war zuletzt 2011 in der kanadischen Metropole angetreten.

Tolle Nachrichten für alle Fans von Roger Federer: Nachdem lange unklar war, ob der achtfache Wimbledon-Champion beim Rogers Cup (ab 7. August) aufschlägt, herrscht nun Gewissheit. "Ich bin froh, nach Montreal zurückzukehren, wo ich viele Jahre nicht spielen konnte", sagte der Weltranglisten-Dritte gegenüber Tennis Canada.

Federer hatte das Hartplatzevent 2004 und 2006 in Toronto gewonnen, in der Olympiastadt von 1976 wartet er noch auf einen Titel. Sollte der Premieren-Coup in Montreal gelingen, wäre die Rückkehr auf den Tennis-Thron in Reichweite. Rafael Nadal und Branchenprimus Andy Murray müssten allerdings mitspielen, damit Federer schon beim folgenden Tausender in Cincinnati die Nummer eins werden kann.

Gefeiert wird in Kanada ergebnisunabhängig: Am kommenden Dienstag wird der Rekord-Grand-Slam-Sieger 36 Jahre alt.