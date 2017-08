Federer: Wanderung mit Pokal "Arthur"

Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Bereits mit seinem Australian-Open-Siegerpokal "Norman" war Roger Federer unterwegs, jetzt führte er auch Wimbledon-Pokal "Arthur" durch die Schweiz.

Pokal bei Roger Federer müsste man sein! Während andere Gewinnerstücke bei den meisten Profis "nur" im Pokalschrank stehen und irgendwann eingemottet werden, haben es die (zumeist nachgebildeten) Pokale im Besitz des Schweizers ziemlich gut. Denn: Sie kommen auch mal rum.

Federer präsentierte seinem Australian-Open-Pokal "Norman" die wunderschönen Schweizer Berge, und nun durfte auch die Wimbledon-Siegertrophäe "Arthur" raus ins Grüne.

Wie Federer darauf kommt, seine Pokale zu benennen? "Norman" war seine Abkürzung für den "Norman Brookes Challenge Cup", benannt nach dem australischen Tennisspieler Norman Brookes. Die Geschichte hinter "Arthur" ist etwas komplizierter, schließlich nennt sich der Wimbledon-Pokal eigentlich "Challenge Cup".

Federer löste via Twitter auf: "Er ist nach Arthur Gore benannt, der Wimbedon 19(0)8 gewann!" Diese Zahlen stehen in Federers Fall natürlich für seinen 19. Major-Titel und den 8. Sieg in Wimbledon. Einfallsreich ist er ja, der Maestro...