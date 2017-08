Tierische Überraschung für Federer

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale

Roger Federer wird von seinem Sponsor Wilson mit einer tierischen Spielerunde überrascht.

Seit 1998 ist Wilson an der Seite von Roger Federer. Der Schlägerhersteller wollte sein Vorzeige-Testimonial überraschen, offensichtlich passierte dies in März in Indian Wells. Federer wurde auf den Platz gerufen. Die Überraschung: eine Gruppe von Hunden, klein und groß. Nachdem der Schweizer zunächst etwas vorsichtig mit den Vierbeinern umging, konnte er zum Schluss nicht genug bekommen.

Federer gestand: "Ich habe etwas Angst vor Hunden, um ehrlich zu sein." Aber: "Eines Tages habe ich vielleicht einen Hund. Ein kleiner Hund wäre besser." Vielleicht führt das Video dazu, dass seine Kinder Lust auf einen Hund bekommen.