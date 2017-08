Erstes Masters-Finale für Dimitrov

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale

Grigor Dimitrov hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati das Endspiel erreicht. Der Bulgare bezwang US-Aufschlagriese John Isner in einem Tiebreak-Krimi.



Grigor Dimitrov steht im ersten Masters-Finale seiner Karriere. Der Weltranglisten-Elfte setzte sich gegen John Isner (USA) 7:6 (4), 7:6 (10) durch und trifft im Endspiel entweder auf Nick Kyrgios (Australien) oder David Ferrer (Spanien).

Was für ein Jubelschrei! Der 26-jährige Bulgare ließ seinen Emotionen freien Lauf, nachdem er den nervenaufreibenden Tiebreak des zweiten Durchgangs mit dem vierten Matchball für sich entscheiden konnte. Zuvor hatte Isner drei Chancen auf den Satzausgleich liegen gelassen.

Mit einem Erfolg gegen Kyrgios oder Ferrer könnte sich der Australian-Open-Halbfinalist auf Rang sechs im "Race to London" verbessern. Der Titelgewinn in Cincinnati wäre gleichzeitig Dimitrovs größter Erfolg in seiner Laufbahn.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Cincinnati