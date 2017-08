Souverän ins Achtelfinale

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Dominic Thiem hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Österreichs Nummer eins setzte sich in zwei Sätzen gegen Fabio Fognini aus Italien durch.

Ein erneutes Matchball-Drama ist Dominic Thiem in Cincinnati erspart geblieben. Der an Position drei gesetzte Niederösterreicher steht nach einem souveränen 6:3,-6:2-Erfolg gegen Fabio Fognini in der Runde der letzten 16. Dort trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Adrian Mannarino und Sam Querrey.

Fünf Matchbälle hatte der 23-jährige Lichtenwörther zuletzt gegen Kevin Anderson und Diego Sebastian Schwartzman vergeben. Dieselbe Anzahl war auch im Duell mit Fognini von Nöten, um den 30-jährigen Italiener nach 66 Minuten in die Schranken zu weisen. Ansonsten hatte der Auftakt im US-Bundesstaat Ohio wenig gemein mit den nervenaufreibenden Krimis in Washington, D.C. und Montreal.

Thiem war sofort auf Betriebstemperatur. Nach dem frühen Break zum 2:0 ließ der Weltranglisten-Achte nichts mehr anbrennen. Im zweiten Akt dasselbe Bild: Fognini verlor erneut sein erstes Aufschlagspiel und wenig später auch die Bindung zum Match. Der Weltranglisten-25. hatte zwar noch zwei Chancen, zurückzukommen, Thiems Doppelbreak zum 5:1 stellte dann aber endgültig die Weichen auf Sieg - den zweiten im zweiten Vergleich.

Gegen seine möglichen Achtelfinal-Gegner spricht die Bilanz ebenfalls für den French-Open-Halbfinalisten. Während Thiem gegen Adrian Mannarino alle vier Duelle gewinnen konnte, führt er gegen Sam Querrey mit 2:1. Der US-Amerikaner hatte allerdings beim letzten Match auf Hartplatz die Nase vorn, im März setzte sich Querrey im Viertelfinale von Acapulco in zwei Sätzen durch.

