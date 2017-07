"Gojo" gewinnt Zitterpartie

Jiangxi Open Women Single Mi Live WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Atlanta/Georgia mit einem Zittersieg das Achtelfinale erreicht.

In der ersten Runde drehte der 28-Jährige die Partie gegen den Argentinier Guido Pella nach Satzrückstand und gewann mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Gojowczyk trifft nun auf den an Position fünf gesetzten Briten Kyle Edmund, der sich gegen den ehemaligen Australian-Open-Finalisten Marcos Baghdatis (Zypern) durchgesetzt hatte.

In der vergangenen Woche hatte Gojowczyk beim Rasenturnier in Newport/Rhode Island sein erstes Finale auf der ATP-Tour verpasst, als er im Halbfinale am australischen Qualifikanten Matthew Ebden scheiterte.