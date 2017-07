Gojowczyk im Halbfinale - Kamke raus

Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Newport/USA das Halbfinale erreicht. Der Münchner bezwang in der Runde der letzten Acht den 2,11 m großen Aufschlagspezialisten Ivo Karlovic (Kroatien/Nr. 2) nach 2:26 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 7:6 (7:4).

Der 28 Jahre alte Gojowczyk hatte zuletzt im Januar 2014 in Doha ein Halbfinale auf der World-Tour erreicht.

Gegner um den Finaleinzug in Newport ist der Qualifikant Matthew Ebden. Der Australier hatte im Viertelfinale gegen den Lübecker Tobias Kamke mit 4:6, 7:6 (8:6), 6:4 gewonnen und dessen Traum vom ersten ATP-Halbfinale seit sechs Jahren beendet.

Zuletzt hatte Kamke 2011, ebenfalls in Newport, in einem ATP-Halbfinale gestanden und dort gegen den Amerikaner John Isner in zwei Sätzen verloren.

Das ATP-Turnier von Newport im Überblick