ATP-Titel Nummer 27 für Ferrer

Bucharest Open Women Single So Live WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So Live ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals

David Ferrer hat wieder zugeschlagen. Nach mehr als anderthalbjähriger Titelpause gewann der 35-jährige Spanier beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Bastad seinen 27. ATP-Titel.

David Ferrer ist auf die Titelstraße auf der ATP-Tour zurückgekehrt. Der 35-jährige Spanier triumphierte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Bastad und gewann seinen 27. ATP-Titel. Ferrer setzte sich beim Sandplatzturnier in Schweden im Finale gegen den Ukrainer Alexandr Dolgopolov mit 6:4, 6:4 durch und feierte seinen dritten Turniersieg bei den Swedish Open. 2007 gab es den ersten Titelstreich, fünf Jahre später den zweiten, und weitere fünf Jahre später folgte nun der dritte. Vor Turnierbeginn war der Spanier auf Platz 46 im ATP-Ranking abgerutscht. Der erste Turniersieg seit Oktober 2015 bringt Ferrer in die Nähe der Top 30 zurück. Der 35-Jährige hat nun seine letzten sechs Endspiele auf der ATP-Tour gewonnen.