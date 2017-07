Zverev holt Ex-Nummer-1 Ferrero ins Team

Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Alexander Zverev hat seinen Supercoach gefunden: Wie mehrere spanische Medien berichten, wird Zverev den US-Hartplatzsommer mit Juan Carlos Ferrero an seiner Seite verbringen.

Beginnen soll die Zusammenarbeit bereits beim ATP-500er-Turnier in Washington, das am 31. Juli beginnt. Vereinbart sei aktuell eine Zusammenarbeit bis zum Ende der US Open. "Zverev ist ein besonderer Spieler, er hat das Zeug, ein Champion zu werden. Es ist eine Herausforderung, die mich mit Begeisterung erfüllt und den Wunsch hervorruft, das Beste zu tun", wird Ferrero zitiert.

Ferrero hatte zu seiner aktiven Zeit als größten Erfolg die French Open im Jahr 2003 gewonnen und stand Ende des Jahres auf Rang eins der Welt. Auch wenn der Spanier als Sandplatzspezialist galt, feierte er auch große Erfolge auf Hartplatz: 2003 erreichte er das Finale der US Open, wo er Andy Roddick unterlag. Bei den Australian Open 2004 stand er im Halbfinale. Sein bester Schlag war die schnelle Vorhand, die ihm den Spitznamen "Moskito" einbrachte, weil er schnell "zustechen" konnte. Ferrero trat 2012 vom Profitennis zurück und betreibt eine Tennisakademie in Spanien.