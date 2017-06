Brown schrammt am Viertelfinale vorbei

Erlebe

Dustin Brown ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier im Achtelfinale knapp an Roberto Bautista Agut gescheitert.

Dustin Brown hat beim Rasenturnier in Halle/Westfalen das Viertelfinale knapp verpasst. Der 32-Jährige vergab auf seinem Lieblingsbelag gegen den an Position sieben gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut im entscheidenden Satz eine 3:1-Führung und unterlag nach 1:47 Stunden 4:6, 6:1, 6:7 (6:8). Im Tiebreak servierte er bei 6:6 einen Dppelfehler. In der anschließenden Pressekonferenz ließ Brown seinem Frust freien Lauf.

"Geh doch zum Fußball, Du Depp", herrschte er einen Journalisten an, der den Deutsch-Jamaikaner zuvor wegen einer knappen Antwort als Kindskopf bezeichnet hatte. Vorwürfe wollte sich Brown nicht machen, zu knapp sei die Niederlage gewesen. Für Wimbledon (ab 3. Juli) hofft er "auf eine gute Auslosung und darauf, dass ich an diese Woche anknüpfen kann". Der Weltranglisten-19. Bautista Agut trifft in der Runde der besten Acht bei den 25. Gerry Weber Open am Freitag entweder auf Vorjahresfinalist Alexander Zverev oder Philipp Kohlschreiber.

