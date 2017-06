Brown folgt "Kohli" ins Achtelfinale

Montag, 19.06.2017

Der frühere Titelträger Kohlschreiber mühte sich gegen den Portugiesen Joao Sousa in zwei Stunden zum 3:6, 6:4, 6:4, Brown setzte sich auf seinem Lieblingsbelag gegen den Qualifikanten Vasek Pospisil aus Kanada mit 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) durch, obwohl er im zweiten Satz fünf Matchbälle ungenutzt ließ.

"Natürlich bin ich nicht glücklich mit meinem Spiel", sagte Kohlschreiber, der im Achtelfinale der 25. Gerry Weber Open entweder auf Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) oder Paolo Lorenzi (Italien) trifft. Positiv sei jedoch, "dass ich mich gut bewegt habe, mental stark war und in der zweite Runde stehe", sagte der gebürtige Augsburger. Brown (Winsen/Aller) spielt in der Runde der letzten 16 gegen Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 7) oder Carlos Berlocq (Argentinien).

Zverev-Brüder steigen Dienstag ein

Zudem haben noch sechs weitere Deutsche die Chance auf das Achtelfinale bei der mit 1,84 Millionen Euro dotierten Wimbledon-Generalprobe. Im letzten Spiel am Montag bekommt es Qualifikant Maximilian Marterer (Nürnberg) mit dem an Position zwei gesetzten Österreicher Dominic Thiem zu tun.

Erst am Dienstag greifen die Zverev-Brüder Alexander und Mischa, Titelverteidiger Florian Mayer (Bayreuth), Oldie Tommy Haas (Los Angeles) und Lokalmatador Jan-Lennard Struff (Warstein) ins Geschehen ein. Auch Rekordsieger Roger Federer (Schweiz/Nr. 1) beginnt seine Jagd nach dem neunten Titel in Halle erst am zweiten Turniertag.

Hier die Ergebnisse von den Gerry Weber Open: Einzel, Einzel-Qualifikation, Doppel

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste