Federer vs. Nadal: Alles zum Klassiker!

Roland Garros 2008, Finale, Nadal - Federer 6:1, 6:3, 6:0

Ein Spiel, das vielen Federer-Fans die Tränen in die Augen trieb. Im dritten Paris-Endspiel zwischen Nadal und Federer war der Schweizer so chancenlos wie nie zuvor. Während er im Halbfinale 2005 sowie in den Finals 2006 und 2007 je einen Satz gewann, war 2008 nichts zu holen. Federer begang 49 unerzwungene Fehler und gewann am Ende nur vier Spiele. Die Distanz zu Nadal, zumindest auf Sand, wurde größer; ein Sieg Federers in Paris immer unwahrscheinlicher. (Federer schlug schließlich 2009 zu, als Nadal im Achtelfinale Robin Söderling unterlag; ein Endspiel zwischen Nadal und Federer gab es letztmals 2011, hier siegte Nadal in vier Sätzen.)