Thiem souverän ins Achtelfinale

Dienstag, 25.04.2017

Dominic Thiem hat sein Auftaktmatch beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona souverän gewonnen. Der Weltranglisten-Neunte besiegte nach einem Freilos zum Auftakt den Briten Kyle Edmund mit 6:1, 6:4. Thiem zeigte über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte Leistung und wehrte alle sechs Breakbälle gegen sich ab.

Im Achtelfinale könnte der nächste Brite warten, nämlich Daniel Evans, der auf den Deutschen Mischa Zverev trifft. Da beide Spieler nicht als Sandplatzspezialisten bekannt sind, wird Thiem als klarer Favorit in die Partie gehen. Für den 23-jährigen Österreicher ist es der dritte Start beim Sandplatzturnier in Barcelona. Im Vorjahr spielte er nicht, vor zwei Jahren schied er in der ersten Runde aus, im Jahr 2014 erreichte er das Achtelfinale. Die Chancen, dass er in diesem Jahr noch weiterkommt, stehen gut.

Das ATP-Turnier in Barcelona im Überblick