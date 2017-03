Zverev problemlos in Runde drei

Samstag, 25.03.2017

Dort spielt der an Position 16 gesetzte Zverev gegen den aufschlagstarken Lokalmatador John Isner um den Einzug ins Achtelfinale der mit 6.993.450 US-Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung auf Key Biscayne. Kohlschreiber bekommt es zuvor mit dem 14-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien) zu tun, Struff trifft auf den Argentinier Federico Delbonis.

Zverev hatte keine Probleme mit dem 14 Jahre älteren Lu, der sich bereits zu Beginn des ersten Satzes am Rücken behandeln ließ. Nach nur 60 Minuten verwandelte der deutsche Spitzenspieler seinen zweiten Matchball. Das bislang einzige Duell mit dem 2,08 m großen Isner hatte Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai im vergangenen Herbst in zwei Sätzen gewonnen.

Die Miami Open im Überblick