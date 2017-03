Grigor Dimitrov - He's got the look!

Dienstag, 07.03.2017

Grigor Dimitrov ist aktuell wieder schwer angesagt: Turniersiege in Brisbane und beim Heimturnier in Sofia, ein Wahnsinns-Halbfinale bei den Australian Open, in dem er nur hauchdünn Rafael Nadal unterlag. Nach seinem Abrutschen bis auf Platz 40 der Welt im Vorjahr schnuppert Dimitrov als Weltranglisten-Zwölfter wieder Top-Ten-Luft; seit vergangenem Sommer hat er, wie er in Melbourne ausführte, wieder so richtig Lust auf Tennis.

Dimitrov ist wieder in - und das nicht nur auf dem Platz: Nach dem Turnier in Rotterdam hat sich der Bulgare eine Auszeit vom Turnierbetrieb genommen und unter anderem an der Dolce & Gabbana Fashion Week in Mailand aktiv teilgenommen, zuletzt wurde er in Los Angeles gesichtet, nur knapp zwei Stunden entfernt von Indian Wells, wo er in dieser Woche wieder aufschlagen wird.

Wer sich im trüben Winter schon mal etwas Sommerfeeling abholen will oder - ganz gewagt - sogar ein paar Fashion-Tipps: Grigor hilft und zeigt, dass sowohl der Holzfäller- als auch der gewagte Ukuola-Look (unten kurz, oben lang) noch möglich sind!

Grigor Dimitrov im Steckbrief