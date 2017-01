Andy Murray feiert 27. Sieg in Serie

Dienstag, 03.01.2017

Andy Murray konnte seinen 27. Sieg in Serie einfahren

Im Finale von Doha könnte Murray auf den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic treffen. Der an Nummer zwei gesetzte Serbe hatte bereits am Montag sein Auftaktmatch gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff gewonnen und spielt in der zweiten Runde gegen den Argentinier Horacio Zeballos. Murrays nächster Gegner ist der Österreicher Gerald Melzer.

Erlebe ausgewählte Tennis-Highlights Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die deutschen Farben im Achtelfinale vertreten Philipp Kohlschreiber und Dustin Brown.

Andy Murray im Steckbrief