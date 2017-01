Neujahrsgrüße vom blauen Teppich in Perth

Samstag, 31.12.2016

Endlich geht die neue Tennissaison 2017 wieder richtig los. Der Hopman Cup in Westaustralien ist mittlerweile ein absoluter Fixpunkt im Turnierkalender und erfreut sich beim heimischen Publikum großer Beliebtheit. Neben den absoluten Topstars, die in diesem Jahr auf den blauen Hartplatz-Courts aufschlagen werden, fällt auch der Eröffnungstag der "inoffiziellen Mixed-WM" in diesem Jahr mehr als nur ausgezeichnet.

Besser als mit dem 1. Januar kann eine Tennissaison nicht starten. Roger Federer & Co feiern bei der Spielergala zu Silvester ins neue Jahr hinein. Für die Tennisfans rund um die Welt haben alle Teams ausgesprochen sympathische Neujahrwünsche parat: "Frohes neues Jahr"!