Zeige deinen Fansupport und gewinne mit Erima 2 Tickets für das Fed Cup-Spiel

Während die deutschen Herren am vergangenen Wochenende im Davis Cup bitter verloren haben, steht bei den Damen die nächste Begegnung im Fed Cup Ende April an, wenn sie sich in heimischen Gefilden gegen Tschechien beweisen müssen.

Erima gibt euch nun die Möglichkeit am Samstag, den 21.04.2018 live in der Porsche Arena dabei zu sein und stellt 1x2 Tagestickets der Kategorie 1 zur Verfügung. Doch das ist längst nicht alles. Vor Ort könnt ihr euch noch ein T-Shirt der Deutschlandkollektion aus der neuen Teamline Premium One 2.0 am Erima-Stand abholen.

© Erima

Um diesen tollen Preis einzusacken, ruft Erima als Ausrüster des deutschen Fed Cup-Teams euch dazu auf, euren Fansupport zu zeigen. Lasst uns bis Sonntag, den 15.04.2018 unter untenstehendem Facebook-Post wissen, welche guten Wünsche ihr den Mädels mit auf den Weg geben möchtet und gewinnt.