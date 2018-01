Zusammenarbeit mit DTB verlängert: ERIMA präsentiert die neue PREMIUM ONE 2.0-Kollektion

Der Deutsche Tennis Bund und der Sportausstatter ERIMA haben ihren Ausrüstervertrag langfristig verlängert. Pünktlich zum Saisonstart präsentiert ERIMA darüber hinaus die neue PREMIUM ONE 2.0-Kollektion.

Bereits seit 2014 laufen die besten deutschen Tennisspieler in der Präsentationskleidung des schwäbischen Ausrüsters auf und das ERIMA-Logo ziert seitdem die Brust eines jeden deutschen Fed-Cup- und Davis-Cup-Teammitglieds. Alexander Zverev, Angelique Kerber und Co. dürfen sich nun auch weiterhin in die ERIMA-Sportkleidung hüllen und auf den Tennisplätzen der Welt auflaufen, da der DTB seinen Ausrüstungsvertrag mit dem Sportartikelhersteller ein weiteres Jahr verlängert hat.

Passend dazu präsentiert ERIMA die neue Teambekleidung PREMIUM ONE 2.0. Die brandaktuelle Linie überzeugt dabei nicht nur mit modernstem Design, auch der Tragekomfort wird durch Stretch-Einsätze noch einmal erhöht. Eine 3D-Optik an den Ärmeln sorgt für die passenden Akzente auf dem Tennisplatz.

© ERIMA

Die PREMIUM ONE 2.0-Kollektion bietet mit acht verschiedenen Farbstellungen für jeden Geschmack das richtige Outfit. Zudem sorgt ERIMA dafür, dass nicht nur die etablierten Profis und Erwachsenen mit einem passenden Outfit ausgestattet sind - auch für die kleinsten Stars auf dem Court ist die PREMIUM ONE 2.0-Linie erhältlich.

Die neue ERIMA-Kollektion ist in folgenden Größen erhältlich:

Kinder: 128 - 164

Damen: 34 - 48

Herren: S - 3XL

© ERIMA

ERIMA - starker und zuverlässiger Partner

"Für ERIMA steht der Teamsport im Mittelpunkt unserer Bemühungen und wir sind stolz darauf, mit dem Davis Cup- und Fed Cup-Team die Repräsentanten des Teamsportgedankens im deutschen Tennis unterstützen zu können", erklärt ERIMA-Inhaber Wolfram Mannherz.

Die Zusammenarbeit liegt natürlich auch DTB-Vizepräsident Hans-Wolfgang Kende am Herzen: "Wir freuen uns sehr, dass die Partnerschaft weiter fortgesetzt wird. Mit ERIMA haben wir einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite, der uns nicht nur als offizieller Ausrüster hervorragend unterstützt, sondern sich auch im Breitensport stark engagiert und damit die Basis des Tennissports in Deutschland stärkt."