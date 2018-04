"PEUGEOT Staffel Challenge": Gewinnt einen PEUGEOT Traveller für euren Verein für ein Jahr

tennisnet.com und PEUGEOT Deutschland rufen zur "PEUGEOT Staffel Challenge" auf und fordern eure Kreativität heraus. Macht mit und sichert eurem Tennisverein für ein Jahr einen neuen PEUGEOT Traveller.

Pünktlich zum Start der Tennissaison haben wir ein besonderes Schmankerl für euch. Denn mit Beginn der Saison kommt in vielen Vereinen die Frage nach der Logistik auf - wie kommen alle Spieler zu ihren jeweiligen Turnieren? Damit ihr in Zukunft gemeinsam als Mannschaft in einem Auto sitzen könnt, geben wir euch in Kooperation mit PEUGEOT Deutschland die Möglichkeit, das perfekte Mannschaftsauto zu gewinnen - einen PEUGEOT Traveller.

Der PEUGEOT Traveller bietet Platz für 8 Personen sowie eine automatische Klimaanlage und bringt somit eure komplette Mannschaft auch an den heißen Sommertagen komfortabel zu euren Turnieren, sodass ihr stets einen kühlen Kopf bewahrt. Auch vor Ort unterstützt der PEUGEOT Traveller durch innovative Details im Alltag. Mit den elektrischen Schiebetür-Öffnungssensoren lassen sich die Türen problemlos durch eine einfache Fußbewegung öffnen und schließen - also kein Problem, selbst wenn ihr mit Tennischläger und Traingstasche beladen seid.

© PEUGEOT

Wenn ihr für eure Mannschaft den PEUGEOT Traveller für ein Kalenderjahr gewinnen wollt, dann stellt euch jetzt der Herausforderung! Nehmt an der Staffel Challenge teil und beweist, dass ihr in eurem Team einen tollen Zusammenhalt habt und besonders kreativ seid.

Die Herausforderung:

Lasst euch in eurem Verein eine besonders kreative Art einer Staffel einfallen. Dabei müsst ihr mit wenigstens 6 Spielern eures Vereins einen Tennisball von Spieler zu Spieler weitergeben und jeder Spieler muss ihn mindestens 10 Mal hochhalten, bevor er ihn dem nächsten Spieler rüberspielt. Der Ball darf dabei den Boden nicht berühren. Diese Weitergabe solltet ihr nun so kreativ wie möglich gestalten und dabei euren Teamgeist unter Beweis stellen.

Nehmt eure Staffel auf Video auf und bewerbt euch mit eurem Film bis zum 9. September 2018.

Phase 1:

Füllt untenstehendes Anmeldeformular aus. Wichtig ist hierbei, dass ihr euch für einen bestimmten VEREIN anmeldet und das dieser Verein in Deutschland sitzt. Einzelpersonen ohne Vereinszugehörigkeit können leider nicht bei diesem Gewinnspiel berücksichtigt werden. Schickt uns Euer Video über den kostenlosen Datenversender wetransfer. Dort einfach Video hochladen und an verlosung@tennisnet.com senden. Oder ihr stellt auf eurer Facebook-Vereinsseite unter dem Hashtag #PEUGEOTStaffelChallenge euer Video ein. Hierbei nicht vergessen, die Privatsphäre auf öffentlich zu stellen, damit wir das Video auch finden können.

Eine Auswahl an Videos werden von uns in einem eigens hierfür geschaffenen Channel auf tennisnet.com präsentiert und außerdem auf unserer Facebook-Seite gepostet bzw. geteilt.

Phase 2:

Zusammen mit PEUGEOT beurteilen wir nach dem 9. September eure Kreativität und den Einfallsreichtum, mit dem ihr euren Teamgeist dargestellt habt und wählen fünf Finalisten aus.

Diese fünf Finalisten der PEUGEOT Staffel Challenge bekommen die Chance eine Woche lang bei einem Voting auf der Facebook-Seite von tennisnet.com mit Likes bewertet zu werden. Dabei wird jedes Video einzeln und über den gleichen Zeitraum gepostet. Die Community hat dann Gelegenheit einen Sieger auszuwählen, der sich über den tollen Gewinn freuen kann.

Weitere Challenges folgen

Das ist jedoch nicht alles: Im Sommer 2018 folgen weitere tolle Aktionen mit dem Automobilhersteller PEUGEOT.

Unter anderem könnt ihr ein "Meet and Greet" mit Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev gewinnen, indem ihr ab 2. Mai an unserer Trickshot Challenge teilnehmt und uns eure besten Moves zeigt.

Oder ihr sichert euch Tickets für die German Open am Hamburger Rothenbaum bei unserem Aufruf uns eure besten Trainingstipps zu verraten, der ab 18. Juni laufen wird.

Aber dazu später noch mehr, wir halten euch auf unserer Seite und den Social Media-Kanälen auf dem Laufenden - jetzt erstmal bei der PEUGEOT Staffel Challenge mitmachen und ewigen Ruhm in eurem Verein sichern!