Matchtipp of the day: Wird Edmund Dimitrovs Stolperstein? presented by LeoVegas

Grigor Dimitrov trifft im Viertelfinale der Australian Open auf den Briten Kyle Edmund - der "Matchtipp of the day" presented by LeoVegas.

Für die australischen Fans war es ein Abend zum Vergessen. Nicht wegen der Qualität des Matches in der Night Session - das Ergebnis trübte die Stimmung. Grigor Dimitrov stach mit dem Sieg über Nick Kyrgios ins Aussie-Herz und ging nach einer nervenzerreißenden Partie als strahlender Sieger vom Platz. 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (4) stand nach dem Matchball auf der Anzeigentafel und der Lokalmatador schritt mit gesenktem Kopf in die Katakomben.

Im Viertelfinale bekommt es die Nummer drei der Welt nun mit dem Briten Kyle Edmund zu tun. Der 23-Jährige steht überraschend unter den letzten Acht des Turniers und überzeugte vor allem durch seine klare und durchweg positive mentale Stärke. Mit Kevin Anderson und Andreas Seppi setzte sich Edmund gegen starke Spieler durch und bestätigt die gute körperliche Verfassung aus der Vorbereitung.

Gegen Dimitrov wird die Chancenverwertung der Schlüssel zum Erfolg sein. Der Bulgare auf der Gegenseite neigt dazu beim Aufschlag das ein oder andere Mal zu wanken und bietet seinem Gegenüber die Möglichkeit, von Beginn an Druck zu machen. Von der Grundlinie ist Dimitrov eindeutig stärker und scheint die langen Matches aus den Runden zuvor ohne physische Probleme weggesteckt zu haben.

Nervenflattern beim Underdog?

In puncto Erfahrung liegt ebenfalls Dimitrov weit vorne. Der 26-Jährige stand bereits des Öfteren vor solch einer Kulisse auf dem Platz - für Edmund ist es das erste Viertelfinale bei einem Major überhaupt.

Auch Wettanbieter LeoVegas sieht die Vorteile auf Seite des Vorjahres-Halbfinalisten Dimitrov und schreibt eine Quote von 1,30 aus. Edmund geht mit 3,55-Quotenpunkten ins Match.

